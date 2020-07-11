الكاظمي يتفقد منفذ المنذرية الحدودي مع إيران

أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن الأخير تفقد منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.



وقال رسول في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يتفقد الآن منفذ المنذرية الحدودي مع إيران".



وكان الكاظمي، قد وصل إلى مقر جوال العمليات المشتركة في محافظة ديالى، صباح اليوم، للإشراف على انطلاق عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة.



