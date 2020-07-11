نائب: وضع وباء كورونا بالسجون مسيطر عليه

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي ان وضع وباء كورونا في السجون مسيطر عليه الى الان.



وقال الاعاجيبي في تصريح صحفي: إن "الإصابات التي سجلت في السجون محدودة ومسيطر عليها"، مشيراً الى أن "الحكومة اتخذت جميع التدابير الممكنة لمنع تفشي الوباء أكثر في السجون".



وأضاف الاعاجيبي، أن "اللجنة على اتصال دائم مع مدراء السجون للاطلاع على حالة السجناء والتدابير الممكنة للحفاظ عليهم، وإن الحكومة منعت الزيارات منذ بدء تفشي الوباء، ولكنها انتقلت عن طريق العاملين والموظفين، وقد بدأ عزل المصابين والوضع مسيطر عليه الى الآن".



وتابع أن "السجون اتخذت جميع الإجراءات من تعقيم وتعفير والأمور التي تشدد عليها لجنة الصحة.