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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 تموز 2020 12:08 م

قوة أمنية مشتركة تفرض سيطرتها على منفذين حدوديين مع إيران

منفذ المنذرية
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، دخول قوة مشتركة إلى منفذي "مندلي والمنذرية" الحدوديين بشكل كامل.

وذكرت قيادة العمليات في بيان، أن قوات الرد السريع والحشد الشعبي دخلت منفذي "مندلي والمنذرية" الحدوديين وفرضت السيطرة عليهما بشكل كامل وتفتيشهما.

وأكدت على تخصيص قوات نخبة لمسكهما بشكل دائم لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتطبيق الإجراءات بانسيابية ووفقاً للقانون، وفرض هيبة الدولة.

وبينت، أن العملية جرت بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبالتزامن مع انطلاق عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة.
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