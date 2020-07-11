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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 تموز 2020 11:48 ص

واسط تسجل 139 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا في العراق

أعلنت دائرة صحة واسط عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفايروس كورونا و 20 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين معاون مدير عام صحة واسط سعدون الأمير، أن عدد حالات الإصابات التراكمي منذ بداية أزمة فايروس كورونا إلى الآن بلغ 4312 إصابة فيما سجلت المحافظة 2058 حالة شفاء.

وأشار إلى وصول  عدد الوفيات  التراكمي في واسط 113 حالة وفاة بعد تسجيل المحافظة حالتي وفاة فقط يوم أمس الجمعة.

وأوضح الأمير، أن الإصابات الأخيرة توزعت بواقع 66 إصابة في مركز مدينة الكوت فيما سجل قضاء الحي 25 إصابة والنعمانية 23 إصابة والصويرة 22 أما قضاء الحي فقد سجل حالتي إصابة فقط.

وأضاف، أن حالات الشفاء سجلت في قضائي الصويرة والنعمانية بواقع 10 حالات شفاء لكل منهما.

وتابع إن عدد المسحات التي تم فحصها يوم أمس بلغ 432 مسحة أظهرت النتائج إصابة 139 موجبة فيما كانت عدد الحالات السالبة 293.

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أخر تعديل: السبت، 11 تموز 2020 11:57 ص
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