الجبوري: وصول قوات كبيرة إلى قاطع "شيخ بابا" في ديالى

أعلن النائب أحمد مظهر الجبوري، اليوم السبت، عن وصول قوات كبيرة إلى قاطع شيخ بابا شمال شرق ديالى.



وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى قاطع شيخ بابا من أجل درء مخاطر الإرهاب وتأمين حوض زراعي يمتد لعشرات الكليومترات تعرض خلال الاشهر الماضية إلى سلسلة خروقات امنية اسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى بسبب نشاط داعش الإرهابي.



وأضاف الجبوري، أن وصول التعزيرات جاء استجابة لنداءاتنا من قبل وزارة الدفاع بسبب خطورة داعش الارهابي وتكرار هجماته ضد المدنيين مؤكدا بان وصول التعزيزات يمثل بداية نهاية الارهاب في حوض زراعي سارتيجي يمثل حلقة مهمة في امن حوض حمرين بالكامل”.



وتعرضت قرى شيخ بابا شمال شرق ديالى خلال الأشهر الماضية غلى سلسلة من الخروقات الأمنية الدامية بسبب نشاط داعش الإرهابي.

