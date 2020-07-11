الكاظمي يصل إلى مقر جوال العمليات المشتركة في ديالى

وصل القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى مقر جوال العمليات المشتركة في محافظة ديالى.



وذكر بيان عن مكتب الكاظمي، أن "القائد العام للقوات المسلحة يصل مقر جوال العمليات المشتركة / ديالى للإشراف على انطلاق عملية ابطال العراق المرحلة الرابعة".



وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم، انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات ابطال العراق على الحدود العراقية الإيرانية.

