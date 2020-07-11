نتائج الموسم الماضي تحدد الاندية العراقية المشاركة بدوري ابطال آسيا



خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي، بخصوص اعتماد مقاعد العراق الخارجية للموسم المقبل، وذلك بعد الغاء الدوري العراقي لموسم (2019-2020).



وقرر الاتحاد الآسيوي، في كتابه المرسل الى الهيئة التطبيعية، اعتماد نتائج تصنيف الدوري العراقي الممتاز لموسم (2018-2019)، لتحديد الاندية الممثلة للعراق التي ستشارك في دوري ابطال آسيا لموسم 2021.



يشار الى ان فريق الشرطة قد توج ببطولة الدوري العراقي الممتاز للعام 2019، وحل القوة الجوية وصيفاً، والزوراء ثالثاً، وفريق النفط بالمركز الرابع .