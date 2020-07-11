الصحة النيابية : العراق في وضع لايحسد عليه .. وهذا هو السبب





رأت لجنة الصحة النيابية :" ان ابرز اسباب فشل حكومة الكاظمي في التصدي لجائحة كورونا وجود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون باصدار قرارات خاطئة"، محذرة من :" ان العراق في وضع لايحسد عليه واصابات الوباء بتصاعد مستمر".



وذكرت اللجنة في بيان صحفي :" ان من ابرز اسباب فشل حكومة مصطفى الكاظمي في التصدي لجائحة كورونا وجود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون باصدار قرارات خاطئة ثم يقومون بتعديلها او التراجع عنها بطريقة استفزت الشارع العراقي، كالقرار الذي يخص آلية سفر العراقيين والذي تم الغاؤه بعد ساعة من اصداره".



واضافت اللجنة :" سبق وان طالبنا خلال لقائنا برئيس الوزراء ، باعفاء بعض المتنفذين في الوزارة والذين توجد لدى اللجنة ملاحظات حول ادائهم وكانوا السبب في تقييد عمل الوزراء علاء العلوان وجعفر علاوي واخيرا حسن التميمي" ، مبينة :" ان هؤلاء المتنفذين في مفاصل مهمة بالوزارة يعملون على اضعاف دور الوزير وانتزاع زمام الامور منه لجعله يبدو امام الرأي العام في مظهر العاجز عن التعامل مع الأزمات ".