تنتج النفط وتعيش أوضاعا " مأساوية".. هذا هو حال المحافظات الجنوبية!



انتقد النائب علي الغانمي، اداء الحكومة بالتعامل مع المحافظات الجنوبية، ووصف تلك المحافظات بانها :" تعيش اوضاعًا مأساوية".



وقال الغانمي في تصريح صحفي :" ان المحافظات الجنوبية لم تلمس من حكومة مصطفى الكاظمي اي اجراءات فاعلة، لوقف تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والصحية فيها "، مشيرًا الى انها :" لم تشهد بناء مستشفى بمواصفات مقبولة طيلة السنوات الماضية، رغم ان النفط، الذي يمول غالبية الموازنة العراقية، يخرج اغلبه منها ".



واضاف :" ان المحافظات الجنوبية تريد حلولًا "جذرية" وخططًا ستراتيجية، لما تعانيه من ارتفاع كبير في نسب الفقر، في ظل ارتفاع عدد السكان، مقابل انخفاض كبير في فرص العمل، واستمرار الازمة الاقتصادية، الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وغياب الخطط الكفيلة بايجاد بدائل لتمويل الموازنة العامة".



ولفت النائب :" الى غياب المعالجات لتردي الطرق الرئيسة بين المحافظات الجنوبية، وكذلك بين الاقضية والنواحي والقرى، وبقائها بلا اكساء منذ مدة زمنية طويلة، فيما لم يتسلم الفلاحون مستحقاتهم "..