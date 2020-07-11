بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 12 تموز 2020
آخر الأخبار
مصدر حكومي يكشف عن تعتيم وتكتم حيال إصابة عدد من مسؤولي ونواب كورونا بكورونا الكاظمي يتحدى الميليشيات.. ويخول القوات الأمنية إطلاق النار على متجاوزي المنافذ الحدودية ميليشيا الحشد الشعبي ضامن استمرار تبعية العراق لإيران.. ومَن يفكر في الانفصال عليه الاستعداد لحرب شوارع الطائي: سياسيون فاسدون يريدون إبقاء مدينة الموصل مسلوبة الإرادة ومسروقة القرار لدغة أفعى سامة تودي بحياة أربعيني في بادية المثنى بعد السيطرة على منفذين مع إيران.. الكاظمي: بدء إعادة النظام والقانون ولن نسمح بسرقة المال العام بالمنافذ وفاة طالب عراقي قضي غرقا في روسيا الكاظمي يتفقد منفذ المنذرية الحدودي مع إيران كركوك تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفايروس كورونا داعش الإرهابي يحاول فرض نفسه من جديد بالعراق وسوريا.. عبر السيطرة على المناطق الريفية النائية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 11:18 ص

الموارد المائية : لم نتوصل إلى حلول مع تركيا وإيران بشأن المياه

وزارة الموارد المائية

اكدت وزارة الموارد المائية، ان  العراق يسعى للتوصل الى اتفاق جديد مع تركيا وايران  بشأن نهري دجلة والفرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي :" ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد ركز خلال لقائه مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على اعادة التفاوض مع انقرة للوصول الى اتفاق يحدد الحصّة المعقولة من مياه نهري دجلة والفرات"، مشيراً الى "وجود محاولات مع  ايران بهذا الخصوص".

واوضح ذياب :" ان وزير الموارد المائية طلب من وزارة الخارجية مفاتحة الجانب الايراني لتحديد لقاء والمباشرة بعملية التفاوض حول المياه"، لافتاً الى :" ان العراق لم يصل حتى الآن الى تفاهمات حول قضايا حيوية، بسبب تأثير الانهر المقبلة من الجانب الشرقي على المدن الحدودية وخاصة محافظة البصرة التي تتأثر بارتفاع المد والجزر، اضافة الى محافظة ميسان ومناطق بدرة وجصان ومندلي وخانقين، والتأثير المباشر على خزن المياه في سدي دربندخان وحمرين اللذين يعتمدان على الواردات المائية من الجانب الايراني".

واوضح انه :" لم يتم التوصل الى حلول مع طهران وانقرة بشأن الواردات المائية، وان المباحثات الاخيرة مع تركيا ،التي جرت العام الماضي لم تلق تجاوباً بشأن مطلب العراق المتعلق بحل المشاكل الناجمة عن الايرادات المائية"، مؤكداً :" ان تركيا تريد اطالة امد التفاوض لتطوير مشاريعها المخطط لها، وهي تطوير منطقة جنوب شرق الاناضول التي تشمل حوضي دجلة والفرات، وكسب الوقت لاكمال هذه المشاريع،  دون ان تقطع خط التواصل مع العراق".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
بادية المثنى

لدغة أفعى سامة تودي بحياة أربعيني في بادية المثنى 11 تموز 2020 02:28 م

شركة استثمارية كندية تنشئ " مصفى الناصرية " النفطي

مصافي الجنوب تنجز خطتها لإنتاج البنزين .. بنسبة 100% 11 تموز 2020 01:50 م

خلية الازمة

خمسة أطباء يستقيلون من خلية الأزمة في ذي قار 11 تموز 2020 01:24 م

كورونا العراق

كركوك تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بفايروس كورونا 11 تموز 2020 01:14 م

كورونا في العراق

واسط تسجل 139 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 تموز 2020 11:48 ص

الصحة النيابية

الصحة النيابية : العراق في وضع لايحسد عليه .. وهذا هو السبب 11 تموز 2020 11:25 ص

علي الغانمي

تنتج النفط وتعيش أوضاعا " مأساوية".. هذا هو حال المحافظات الجنوبية! 11 تموز 2020 11:23 ص

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية: تكليف الحارس بحل أزمة الكهرباء هو إعلان مسبق بأن "لا حل لها " 11 تموز 2020 10:34 ص

التعليقات