الموارد المائية : لم نتوصل إلى حلول مع تركيا وإيران بشأن المياه



اكدت وزارة الموارد المائية، ان العراق يسعى للتوصل الى اتفاق جديد مع تركيا وايران بشأن نهري دجلة والفرات.



وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي :" ان وزير الموارد المائية مهدي رشيد ركز خلال لقائه مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على اعادة التفاوض مع انقرة للوصول الى اتفاق يحدد الحصّة المعقولة من مياه نهري دجلة والفرات"، مشيراً الى "وجود محاولات مع ايران بهذا الخصوص".



واوضح ذياب :" ان وزير الموارد المائية طلب من وزارة الخارجية مفاتحة الجانب الايراني لتحديد لقاء والمباشرة بعملية التفاوض حول المياه"، لافتاً الى :" ان العراق لم يصل حتى الآن الى تفاهمات حول قضايا حيوية، بسبب تأثير الانهر المقبلة من الجانب الشرقي على المدن الحدودية وخاصة محافظة البصرة التي تتأثر بارتفاع المد والجزر، اضافة الى محافظة ميسان ومناطق بدرة وجصان ومندلي وخانقين، والتأثير المباشر على خزن المياه في سدي دربندخان وحمرين اللذين يعتمدان على الواردات المائية من الجانب الايراني".



واوضح انه :" لم يتم التوصل الى حلول مع طهران وانقرة بشأن الواردات المائية، وان المباحثات الاخيرة مع تركيا ،التي جرت العام الماضي لم تلق تجاوباً بشأن مطلب العراق المتعلق بحل المشاكل الناجمة عن الايرادات المائية"، مؤكداً :" ان تركيا تريد اطالة امد التفاوض لتطوير مشاريعها المخطط لها، وهي تطوير منطقة جنوب شرق الاناضول التي تشمل حوضي دجلة والفرات، وكسب الوقت لاكمال هذه المشاريع، دون ان تقطع خط التواصل مع العراق".