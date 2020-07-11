لجنة نيابية ترهن الاصلاح الاقتصادي والتنمية .. بهذا الأمر



رهنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية دعم الاصلاح الاقتصادي والتنمية ، بتفعيل المبادرة الزراعية والصناعية.



وقال عضو اللجنة النائب علي اللامي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مدعو الى اصلاح المنظومة الاقتصادية ودعم التنمية في البلد من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي"، لافتاً الى :" ان هذا الدعم يكون عن طريق تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية".



وأضاف اللامي :" ان تفعيل المبادرة الزراعية والصناعية يتم من خلال رصد مبالغ من البنك المركزي وتسهيل اجراءات دفع السلف والقروض الى المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي لانجاز المشاريع الاستثمارية والاسهام في سد النقص الحاصل في الموازنة ،وكذلك استيعاب البطالة"، مبيناً :" ان هذا الاجراء يحتاج الى اتخاذ عدة خطوات اهمها غلق الحدود لدعم المنتوج المحلي الزراعي والصناعي ".

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