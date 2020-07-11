مقتل 35 عنصرا من ميليشيات تابعة لإيران بقصف جوي شرقي سوريا

قتل 35 مسلحاً بينهم قياديان، جرّاء استهداف طيران حربي رتلًا من ميليشيات إرهابية تابعة لإيران شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات مجهولة الهوية يرجح أنها إسرائيلية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور(شرق).

وأوضحت المصادر، أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من تلك المجموعات بينهم قياديان، واحتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

وتشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور تواجداً كثيفاً للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران ويتم إدارة تلك المجموعات من قبل الحرس الثوري الإيراني حيث تتعرض لقصف متكرر من طائرات أمريكية و إسرائيلية.

وتتحكم تلك المجموعات بالمناطق التي تتواجد فيها وتديرها دون الرجوع للنظام السوري.