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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 11 تموز 2020 11:04 ص

دعوة برلمانية لإلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة لـ" عدم جدواها"

جمال-المحمداوي

دعا النائب جمال المحمداوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لالغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لـ"عدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا". 

وقال المحمداوي في بيان صحفي :" ان قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق وذلك لعقد جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان الصحة العامة ". 

واضاف :" ان المعالجات تحتاج الى خبراء وفريق تخصصي بالاوبئة لاعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والاكاديمية ". 

واشار المحمداوي الى :" ان القرارات الاخيرة ، ومنها اغلاق العيادات الطبية الخاصة مع عدم توفير البديل الآمن والملائم بسبب الازدحام الكبير على مراجعة المستشفيات والخوف من العدوى للمراجعين غير المصابين بفايروس كورونا، تكشف  عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لادارة الازمة والتخبط حتى في توفير الحماية اللازمة للاطباء والكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة للمواطنين".
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