المرشدي : كتل سياسية كبيرة منتفعة من شركات الاتصالات



اكد النائب عن تحالف "عراقيون" اسعد المرشدي :" ان هناك كتلا سياسية واطرافا تحول دون استيفاء الديون المترتبة على شركات الاتصالات".



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" هناك اموال طائلة وديون بذمة شركات الاتصالات العاملة في العراق، في وقت تقدم فيه تلك الشركات اسوأ الخدمات واكثرها ارتفاعا بالاسعار على مستوى المنطقة والعالم ".



واضاف :" ان كتلاً سياسية كبيرة تقف خلف شركات الاتصالات ذات الخدمة الرديئة والباهظة في نفس الوقت، حيث تحول تلك الكتل والاطراف السياسية دون محاسبة تلك الشركات او المساس بها ".



واوضح :" ان التدخلات السياسية واسناد بعض الاطراف وانتفاعها من شركات الاتصالات ، هي ماتحول دون استيفاء مابذمة تلك الشركات من ديون ومستحقات للدولة ".