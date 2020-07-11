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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 تموز 2020 10:42 ص

عمليات عسكرية في المناطق الفاصلة مع البيشمركة على حدود إيران

القوات الأمنية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر  اليوم السبت 11 تموز  2020  عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار  في محافظة ديالى مع تطهير  وتفتيش الشريط الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية  والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".

وأضافت، أن "العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685كم2 وتشترك فيها قوات  مِن ( قيادة القوات البرية ، قيادة عمليات ديالى ، قيادة عمليات صلاح الدين ، قيادة عمليات سامراء ، قيادة قوات الشرطة الاتحادية . قوات الرد السريع ، قوات الحشد الشعبي ، لوائين  مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، قيادة شرطة  محافظة ديالى )). وبإسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

وتابعت: "وتميزت هذه العمليات باتجاه اهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة، وسنوافيكم التفاصيل  لاحقاً مِن خلال خلية الاعلام الامني أولاً بأول".


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