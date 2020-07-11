نائب يطالب بانهاء احتكار شركات الهاتف النقال للسوق وفتح الأبواب لشركات متطورة أخرى

طالب عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب رابون معروف انهاء احتكار شركات الهاتف النقال على السوق وفتح الابواب لشركات متطورة أخرى.

قال معروف ان الشركات العاملة حاليا في البلد احتكرت السوق على مدى ١٦ عاما دون أن تقدم خدمات متطورة او انترنت عالي الجودة للمواطنين،مؤكدا ضرورة فتح الابواب لشركات أخرى يمكن أن تقدم للعراق خدمات اشبه لما موجود في العالم.

واضاف ان الشركات العاملة حاليا تتميز بارتفاع أسعار الخدمات السيئة التي تقدمها،سواء كان بالاتصال او الانترنت في حين ترى الكثير من الدول ومنها اوروبا تتميز بتقليل أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الهواتف النقالة.