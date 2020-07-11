النزاهة النيابية: تكليف الحارس بحل أزمة الكهرباء هو إعلان مسبق بأن "لا حل لها "



عدت لجنة النزاهة النيابية، اصدار امر ديواني بتكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء بوضع حلول لازمة الكهرباء في البلاد، اعلانا مسبقا بأن "لا حل" لهذه الازمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003.



وقالت اللجنة في بيان صحفي اليوم ان المكلّف رافق اغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزارتهم المستحدثة بعد 2003 ، بدءا من محسن شلاش، وكريم وحيد، ورعد شلال،وكريم عفتان، وقاسم الفهداوي، ولؤي الخطيب ".



ونوهت اللجنة الى :" ان المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار ، حسب تقارير النزاهة ، على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان ".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصد امرا ديوانيا يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار رعد الحارس، يتولى مهمة اعداد برنامج لصيانة جميع محطات انتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن وضع برنامج لاعادة العمل بجميع شركات الكهرباء المتوقفة واعادة الشركات المتخصصة بهذه الحلول".