خبير قانوني يؤكد الحاجة إلى تشريع قانون عفو عام جديد بعد انتشار كورونا بالسجون

أكد الخبير القانوني علي التميمي الحاجة الى تشريع قانون عفو عام جديد بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد والسجون .



وقال التميمي في بيان ان ظهور مصابين بوباء كارونا في السجون يستدعي ان يشرع البرلمان قانون عفو عام جديد يستثنى الجرائم الخطرة والدولية ، وكذلك التي توجب تنازل المدعين بالحق الخاص واسترجاع الأموال من المحكومين بالحق العام كشرط لاطلاق السراح".



واوضح انه : في دول مختلفة تم اتخاذ مثل هذا الاجراء، واطلق سراح الكثير من السجناء مشيرا الى :" ان العفو الخاص الذي اصدرته حكومة عبد المهدي ، لم يكن مجديا او ذا نفع مع شمول ١٠٠٠ محكوم فقط ، ولم يحدث اي اثر في زحام السجون.