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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 11 تموز 2020 10:23 ص

ريال مدريد يعزز صدارته لليجا بعد فوزه بثنائية على ألافيس

من المباراة

أبقى فريق ريال مدريد الإسباني على فارق النقاط الأربع بينه وغريمه برشلونة، وذلك بعد أن حقق الانتصار على ديبورتيفو ألافيس2-0 في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ريال مدريد، كريم بنزيمة "ركلة جزاء" في الدقيقة 11، وماركو أسينسيو في الدقيقة 51.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، بعد تدخل نافارو مدافع ألافيس على قدم ميندي، في الدقيقة 10، ونفذها بنجاح كريم بنزيمة.

وتألق كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لتسديدة قوية من بوركي لاعب ألافيس، ويحرمه من تسجيل التعادل في الدقيقة 25.

وتعرض خيسوس خيل مانزانو حكم المباراة للإصابة، حيث اصطدم بلوكاس بيريز مهاجم ألافيس في الدقيقة 26.

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