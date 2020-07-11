بارزاني يقدم التعزية بوفاة النائبة غيداء كمبش

قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، التعزية بوفاة النائبة عن تحالف القوى العراقية غيداء كمبش.



وقال بارزاني في بيان، "نعزي عائلة وذوي عضو مجلس النواب المرحومة د. غيداء كمبش، ومجلس النواب العراقي، التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا".



وأضاف بالقول، "نشاركهم أحزانهم داعين الباري عز وجل أن يتغمد المرحومة برحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان".



وتوفيت كمبش، أمس الجمعة، جراء إصابتها بفيروس كورونا.