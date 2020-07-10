خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ...

اكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني:" ان المنافذ الحدودية في الاقليم تسببت بخسارة الاف الاطنان من الخضراوات والفواكه المنتجة محليا، مبينا :" ان الموسم المقبل سيشهد عزوف معظم المزارعين عن الانتاج تلافيا للخسارة ".



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان الحكومة لم تضع معالجات ولم تسيطر على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، حيث دخلت من خلالها الاف الاطنان من الخضراوات والفواكه الى المحافظات".



واضاف :" ان الكثير من المزارعين ، خاصة المنتجين للطماطم والخيار والباذنجان ، اضطروا الى اتلاف محاصيلهم او بيعها بسعر بخس لايعوضهم عن ماخسروه من مبالغ اثناء الزراعة".



وبين الخبير الاقتصادي :" ان خسارة الاف الاطنان من الخضراوات والفواكه بسبب عدم التزام اقليم كردستان بالخطة الزراعية واهمال الحكومة وعدم سيطرتها على منافذ الاقليم، سيؤدي الى عزوف المزارعين عن زراعة اراضيهم ، وبالتالي فان الموسم المقبل قد يشهد شحة في المنتج المحلي ".