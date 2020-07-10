ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة

اعلن الامين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور:" ان الكثير من المغالطات اثيرت مؤخراً حول الاجتماع الاخير الذي عقد بين الوزارة والدفاع العراقية مطلع الشهر الجاري" ، مبينا ان الاجتماع تطرق لثلاثة محاور رئيسة.



وقال ياور في حديث تلفزيوني:" في الثاني من تموز الجاري، عقدنا الاجتماع الثالث بين اللجنة العليا للتنسيق في وزارتي البيشمركة والدفاع في بغداد تلبية لطلب وزارة الدفاع، حيث تم التباحث بشكل مفصل ومستفيض حول مجموعة من المسائل ، اهمها ثلاثة محاور هي مراكز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، و مواقع تمركز قوات اقليم كردستان والقوات الاتحادية من خانقين الى سنجار الى جانب تحديد الفراغات الامنية الموجودة ، والمحور الثالث هو تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد مسلحي داعش".



واضاف:" ان الاجتماع لم يتطرق لتحرك القوات او تبادلها باي شكل من الاشكال ، بل الامر برمته كان بحث عملية وآلية التنسيق للقضاء على داعش في ديالى وصلاح الدين وكركوك وقرجوغ والموصل ومناطق اخرى ".



