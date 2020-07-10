خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك



حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من اجتياح القوات التركية لمناطق في اقليم كردستان وتحركها باتجاه احتلال الموصل وكركوك، لافتا الى :" ان تركيا تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق لتنفيذ هجماتها".



وقال الساعدي في تصريح صحفي :" ان الهجمات المتكررة للقوات التركية على بعض مناطق الاقليم ونينوى تأتي ضمن خطة لتهجير الاهالي من تلك المناطق من اجل اجتياحها وضمها الى تركيا ".



واضاف :" ان انقرة تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني لتنفيذ هجماتها على بعض المناطق في شمال البلاد، لكن ذلك هدفه احتلال بعض الاراضي ضمن مخطط اكبر ".



وبين الخبير :" ان تركيا تسعى الى احتلال الموصل وكركوك واعادة المخطط العثماني السابق، معتمدة على بعض الاتفاقيات الدولية لفرض سيطرتها على هاتين المحافظتين ".