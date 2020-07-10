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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 04:13 م

اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك

حقل مجنون
أفاد مسؤول محلي، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، بأن حريقا نشب في حقل جمور النفطي جراء تماس كهربائي حصل بعد ظهر اليوم.

وأضاف المصدر أن فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني توجهت الى محل الحادث لمكافحة الحريق.

وجمور يقع شمال شرق مدينة كركوك وهو موازي لحقلي كركوك وباي حسن. وقد بدأ الإنتاج فيه منذ أغسطس/آب 1959.

ويقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.
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