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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 03:46 م

إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد

صواريخ الكاتيوشا على بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة".

وأضافت أنه "تم تفكيكه ورفعه بدون حادث".

وأحبطت منظومة "باتريوت" الصاروخية فجر الأحد (5 تموز الجاري) هجوما صاروخيا حاول استهداف سفارة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وبهذا تكون المنظومة قد نجحت في صد أول هجوم صاروخي تشنه مجاميع مسلحة يتهمها.

ونشرت الولايات المتحدة منظومة باتريوت في عدة مواقع بالعراق لصد هجمات صاروخية متكررة تستهدف جنودها ودبلوماسييها من قبل فصائل موالية لإيران.

وتستهدف الهجمات بشكل خاص السفارة الأمريكية وسط بغداد وقواعد عسكرية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في أنحاء البلاد.
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