بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 تموز 2020
آخر الأخبار
محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف انتشال جثة شاب غريق من دجلة شمالي العاصمة بغداد وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها فايروس كورونا خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ... ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 03:42 م

بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان

الإنترنت

قررت حكومة إقليم كردستان العراق، إيقاف خدمة الإنترنت في محافظات الإقليم بدءاً من يوم غد السبت، لمنع الغش في الامتحانات النهائية للصف الـ12 الإعدادي.

وتبدأ يوم غد السبت، الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الاعدادي في اقليم كردستان، فيما ستتوقف خدمة الانترنت لمدة 3 ساعات على مدار الامتحانات.

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت يوم السبت الماضي، اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإجراء امتحانات الصف الـ12 الإعدادي بنجاح.

وأضافت الوزارة، ان بعض الطلاب سيمتحنون في قاعات وفرتها جامعات اقليم كردستان التزاما بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

ويأتي قرار ايقاف الانترنت، للحد من حالات الغش أثناء الامتحانات، حيث ستتوقف الخدمة من الساعة السادسة وحتى ٩ صباحاً طيلة ايام الامتحانات.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد قاسم

محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا 10 تموز 2020 06:43 م

قيادة شرطة النجف

الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف 10 تموز 2020 06:41 م

حقل مجنون

اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك 10 تموز 2020 04:13 م

كورونا في العراق

النجف تسجل 194 إصابة جديدة بفايروس كورونا 10 تموز 2020 03:21 م

مصرف-الرافدين-380x214

وأشخاص 10 تموز 2020 01:42 م

الصحة النيابية

الصحة النيابية تقدم مقترحاً بشأن طلبة السادس الإعدادي 10 تموز 2020 01:26 م

صحة واسط

صحة واسط: تسجيل 496 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 تموز 2020 12:59 م

وزارة-الداخلية-696x435

الداخلية تطالب بسرعة تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 10 تموز 2020 12:42 م

التعليقات