بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان

قررت حكومة إقليم كردستان العراق، إيقاف خدمة الإنترنت في محافظات الإقليم بدءاً من يوم غد السبت، لمنع الغش في الامتحانات النهائية للصف الـ12 الإعدادي.

وتبدأ يوم غد السبت، الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الاعدادي في اقليم كردستان، فيما ستتوقف خدمة الانترنت لمدة 3 ساعات على مدار الامتحانات.

وكانت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت يوم السبت الماضي، اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإجراء امتحانات الصف الـ12 الإعدادي بنجاح.

وأضافت الوزارة، ان بعض الطلاب سيمتحنون في قاعات وفرتها جامعات اقليم كردستان التزاما بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

ويأتي قرار ايقاف الانترنت، للحد من حالات الغش أثناء الامتحانات، حيث ستتوقف الخدمة من الساعة السادسة وحتى ٩ صباحاً طيلة ايام الامتحانات.