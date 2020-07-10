نائبة: الاتفاق المشترك بين البيشمركة وممثلي الدفاع خطوة بالاتجاه الصحيح لحفظ الأمن

أكدت النائبة ريحان حنا أيوب رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري في البرلمان، أن الاتفاق المشترك بين ممثلي وزارة البيشمركة وممثلي وزارة الدفاع الاتحادية ماهي إلا خطوة بالاتجاه الصحيح لحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها في كركوك وديالى والموصل.



وذكرت حنا في بيان، أن الهدف من هذا الاتفاق هو توفير الحماية الكاملة لمواطني المناطق المتنازع عليها، خاصة بعد الخروقات الأمنية المتكررة من قبل التنظيمات الإرهابية في عدة قرى ومدن.

وأضافت أن التنسيق في غرفة العمليات بين الجيش والبيشمركة هو لجمع المعلومات و لملء الفراغات الامنية و مكافحة الإرهاب.



ودعت أيوب القائد العام للقوات المسلحة إلى متابعة هذا التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية من أجل بسط الأمن.



وشددت على ضرورة تكثيف الجهود الاستثنائية من جميع الأطراف والعمل الأمني المشترك للقضاء على الإرهاب وملاحقة بقايا فلول تلك التنظيمات الإرهابية.