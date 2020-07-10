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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 02:52 م

بسبب سوء الخدمات.. الديوانية وميسان ينفجران ويهددان بثورة جديدة

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شهدت ميسان، تظاهرات "غاضبة" احتجاجاً على سوء الخدمات، بينما تظاهر مواطنون من أهالي الديوانية، أمام دائرة كهرباء المحافظة، فيما قطعوا عدداً من الشوارع الرئيسة احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الطاقة.     

وقال نشطاء، إن محتجين غاضبين اقدموا على إحراق الاطارات أمام دائرة كهرباء الديوانية، في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، بسبب الانقطاعات المتكررة وقلة تجهيز المناطق السكنية بالكهرباء، إضافة إلى الاعطال المتكررة التي تشهدها مناطق مختلفة.

وأضاف، أن المحتجين طالبوا بإقالة مدير كهرباء المحافظة ومحاسبته لـ"تقصيره في أداء عمله"، وعبروا عن استيائهم من "صمت المحافظ زهير الشعلان تجاه تردي الخدمات في عموم  المحافظة وبالأخص ما يتعلق بقطاع الكهرباء".

كما أفاد نشطاء، بأن مواطنين من أهالي ميسان خرجوا بتظاهرات غاضبة احتجاجاً على نقص الخدمات الصحية والخدمية مثل الماء والكهرباء.

وأظهرت صور رصدها نشطاء، قطع بعض الشوارع وحرق الإطارات في عودة لمشاهد الاحتجاجات الغاضبة.

وقال متظاهرون، إن "واقع قطاع الكهرباء لا يختلف كثيراً عن القطاعات الخدمية الأخرى كالصحة وغيرها، والتي يستشري فيها الفساد، بسبب سيطرة الأحزاب والفصائل المسلحة".

وتساءل المتظاهرون، عن "جدوى لجان المتابعة التابعة لمكتب المحافظ، والتي تتلقى الكثير من الاتصالات والشكاوى، دون أن تفعل أي شيء"، مبيناً أن أبناء المحافظة "قد يلجأون إلى التصعيد ما قد يعني شرارة ثورة جديدة تمتد إلى محافظات الجنوب الأخرى".

كما حذر، من أن "المتظاهرين قد يغلقون محطات الكهرباء الثلاث، بعد الاعتماد بشكل كامل على مولدات الاحياء السكنية التي تعمل لساعات طويلة لتحل محل المحطات الحكومية التي انفقت عليها المليارات ولكن من دون جدوى".  

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