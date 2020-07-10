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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 02:41 م

برونكهورست يتمنى اعتزال ميسي في برشلونة

ميسي
أعرب مدافع برشلونة السابق الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، عن أمله بأن ينهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته في ملعب "كامب نو" في ظل التقارير التي تتحدث عن احتمال رحيله عن النادي الكتالوني مع نهاية عقده عام 2021.

وقال فان برونكهورست في تصريح لوكالة "فرانس برس": بأنه يحب أن يرى ميسي جزءا من برشلونة طوال مسيرته، وأضاف: "أنا معجب به كشخص ولاعب وآمل أن يبقى هناك (في برشلونة) هذا ما أحب أن أراه".

وأوضح برونكهورست، أنه يعرف ميسي منذ أن كان عمره 16 عاماً، مبيناً أنه الأكثر قدرة على اتخاذ قراراته حول ما إذا كان سيغادر أم يبقى، لكنه لا يستطيع أن يتخيل برشلونة بدونه.

ويشغل فان برونكهورست حاليا منصب مدرب فريق غوانزو آر آند إف الصيني، وقد لعب في برشلونة بين العامين 2003 و2007 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، عندما كان ميسي الشاب قد بدأ مسيرته.


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