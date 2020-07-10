ظاهرة حنجورية فقط .. تهديد إيراني بالرد على تفجير "نطنز"

هددت الخارجية الإيرانية، الجمعة، بالرد على انفجار منشأة "نطنز" النووية، في حال ثبوت ضلوع عناصر خارجية بذلك.



قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه "إذا تم التوصل إلى قيام عناصر خارجية بتفجير نطنز، فسنعلن عن ذلك، وسيكون للأمر تبعات في هذه الحالة"، بحسب "سبوتنك.



وأضاف موسوي، أن "هدف وسائل الإعلام من نسب انفجار منشأة نطنز لإسرائيل هو للمساعدة في تلميع صورته وفرض هيمنته".













وتابع: "نحن في انتظار جمع الأجهزة الأمنية تفاصيل وأسباب الانفجار حتى يتم الإعلان عنها"، مؤكدا أنه من المبكر الحكم على سبب الانفجار.