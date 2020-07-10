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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 01:42 م

وأشخاص

مصرف-الرافدين-380x214

 حذر مصرف الرافدين من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم شمول موظفي دوائر الدولة بالسلف .

 وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان العديد من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص يدعون بان لديهم الاستعداد الكامل لشمول الموظفين الموطنة رواتبهم بالسلف وبالتعاون مع المصرف .

واشار الى ان تلك الصفحات وهمية وغير قانونية وقد حذر المصرف سابقًا من التعامل معها  موضحا  ان تعليمات جديدة اصدرها المصرف بشان شمول الموظف بالسلف وعلى مدراء حسابات الدوائر الاطلاع على تلك التعليمات من خلال التواصل مع ادارة المصرف وإبلاغهم بتزويد المصرف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله بالسلفة.

ف.ا
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