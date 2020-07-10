حكومة الاقليم : جولة مباحثات جديدة بين بغداد واربيل تبدأ قريبا





اكد سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، ان الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لديهما نية صادقة للتوصل الى اتفاق، لافتا الى ان جولة جديدة من المباحثات ستبدأ قريبا.



واوضح هورامي بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني : ان وفد اقليم كردستان الى بغداد والذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، زار بغداد 3 مرات، مؤكدا وجود نية جيدة لدى بغداد واربيل للتوصل الى اتفاق.



واضاف: ان المباحثات السابقة مع الجهات السياسية والمسؤولين في بغداد تناولت المشاكل العالقة بضمنها المستحقات المالية، النفط، النفقات، مشيرا الى ان مرحلة جديدة من المباحثات ستبدا في المستقبل القريب.



ف.ا