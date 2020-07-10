النزاهة بلا نزاهة .. 2000 موظف تم تعيينهم بأساليب غير شرعية في اللجنة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الجمعة، تعيين 2000 موظف باساليب غير مشروعة في لجنة النزاهة.

وقال العقابي في تصريح له ، ان”الفساد في الدولة له جانبان، الأول الإرادة السياسية للقوى الحاكمة ،ومدى جديتها في مكافحة الفساد، والجانب الآخر منظومة الحكومة وقدرتها مع وجود ثغرات قانونية وموارد بشرية غير كفوءة لإدارة ملفات الفساد”.

وأضاف العقابي أن”لجنة النزاهة لديها أكثر من ألفي موظف تم تعيينهم بأساليب غير شرعية، من غير إنتاج ،ما تسبب في عجز اللجنة، بالإضافة إلى غياب قانون التعاقدات القانونية، خاصة وأنه يفتح الباب أما الاستثناءات التي فيها مجال كبير للفساد”.

وتابع أن “ديوان الرقابة القانونية والمختص بالتحقيق بملفات الفساد لا يوجد له أساس بالتحقيق الإداري أو اختصاصات قضائية بالتحقيق”، مؤكداً أن”الرقابة الإدارية توافق عمل السلطة التنفيذية لاسيما أنها تعد أفضل من رقابة مجلس النواب”.