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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 01:28 م

ائتلاف النصر يصدر بيانا في ذكرى مرور 3 سنوات على تحرير الموصل

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اصدر ائتلاف النصر اليوم  الجمعة بيانا لاستذكار  مرور 3 سنوات على تحرير مدينة الموصل العزيزة بعد ان احتلتها عصابات داعش الارهابية وهدمت وخربت وقتلت وهجرت ابناءها .
وذكر البيان  ان الاعلان عن النصر في الموصل كان يراه العالم بالمعجزة في ضوء ما يمر به العراق حينها من صعوبات كبيرة ونظرة العالم لبلد اعتقدوا انه انتهى وتقسم ولكن عاد بقوة .
واضاف اننا انتصرنا بهمة ابطالنا وبدماءهم التي سالت من الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي والبيشمركة وبفتوى المرجعية الدينية لسماحة السيد علي السيستاني ولا ننسى كل من قدم الدعم والمساندة من الدول .
وبين ان قصة الانتصار على عصابات داعش الارهابية كانت قصة انتصار عراقية يجب ان نفتخر بها فمن بلد أُحتُلت مدنه ويعيش بازمة مالية وانهيار في المعنويات وفساد وظروف قاهرة الى بلد منتصر يفتخر العالم به .
مضيفا انه وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين واهالي الموصل فان الجميع مدعو للتكاتف وتوحيد الجهود وتجاوز الخلافات للعبور بالبلد من التحديات التي يمر بها فالشعب العراقي الذي تحمل وقدم التضحيات يستحق منا المزيد .
ووجه الائتلاف تحية لاهالي الموصل الذين صبروا وزودوا قواتنا بالمعلومات ليتخلصوا من العصابات الارهابية ولمقاتلينا الابطال من جميع المحافظات الذين تركوا عوائلهم من اجل الذود عن العراق وللعشائر وللفعاليات الاجتماعية وللاعلاميين الذين ساندوا ابطالنا فكانت ملحمة عراقية ولوحة جميلة سيذكرها التاريخ باحرف من نور .
تحية اجلال واكرام للشهداء الابطال وللجرحى الذين بدماءهم تحرر العراق ونسال الله القدير ان ينصر شعبنا وبلدنا .
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