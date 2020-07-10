درجال ينعى حارس مرمى المنتخب الأولمبي “كرار ابراهيم”

نعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال حارس مرمى نادي الميناء السابق والمنتخب الأولمبي كرار ابراهيم الذي عثر على جثته صباح اليوم داخل سيارته في منطقة السعدون وسط بغداد.

و قال درجال في بيان النعي انه بمزيد من الحزن والاسى ننعى حارس مرمى نادي الميناء والمنتخب الاولمبي كرار ابراهيم الذي لبّى نداء ربه تاركا ارثا رياضيا كبيرا قوامه الخلق الرفيع والتفاني في العمل والروح الرياضية العالية.

وختم درجال، رحم الله فقيد الرياضة بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا الله وانا اليه راجعون.