صحة واسط: تسجيل 496 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت دائرة صحة واسط، تسجيل نحو 500 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال معاون الدائرة سعدون الامير، انه تم تسجيل 496 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في واسط.

واشار الى، ان الاصابات توزعت بواقع 287 اصابة في مركز مدينة الكوت و93 اصابة في قضاء العزيزية، فيما سجل قضاء الحي 60 اصابة والصويرة 33 اصابة والنعمانية 23 اصابة.

واضاف، ان عدد الاصابات الكلي بلغ 4173 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، مشيرا الى انه تم تسجيل 2038 حالة شفاء منذ بداية الازمة الصحية.