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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 12:57 م

روسيا تسجل 174وفاة و6635 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 174 وفاة و6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 176 وفاة و6509 إصابات في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بتقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد حتى اليوم أصبح 713936 (ما يمثل ارتفاعا بـ0.9% منذ أمس)، منها 11017 حالة وفاة.

ولا تزال في البلاد 213851 حالة نشطة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا بـ1291 حالة نشطة منذ يوم أمس.

ولفتت الغرفة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى أكثر من ربع المرضى الجدد (25.2%)، مؤكدة أن العاصمة موسكو تتصدر قائمة المناطق الروسية ذات أدنى مستوى ارتفاع لحصيلة الإصابات (0.3% خلال يوم).

وسجلت في موسكو منذ أمس 28 وفاة و637 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 228 ألف إصابة، منها 4087 حالة وفاة.

وتماثل 7752 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 489068 شخصا.

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