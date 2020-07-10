الشرطة النهرية تنقذ حياة امرأة حاولت الانتحار في محافظة النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت، عن قيام الشرطة النهرية بانقاذ حياة امرأة حاولت الانتحار.

وقالت المديرية، في بيان انه تم انقاذ حياة امرأة حاولت الانتحار، برمي نفسها في نهر الفرات منطقة الكورنيش قرب الجسر الحديدي الخدمي في شط الكوفة.

واضافت ان الدورية باشرت بانقاذها واجراء الاسعافات الاولية وتم تسليمها الى مركز شرطة مسلم بن عقيل.