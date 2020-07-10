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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 12:51 م

الإعلان عن أول فيلم مصري بعد 3 أشهر من التوقف بسبب كورونا

الغسالة

 
أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم “الغسالة” بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

ويشارك في فيلم “الغسالة” محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
ويكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية. “الغسالة” من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
وتدور أحداث “الغسالة” حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.
وفي الغسالة يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم قصة حب الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.
الفيلم من إنتاج نيوسنشري للإنتاج وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز، وتوزيع داخلي لشركة دولار فيلم،وخارجي لشركة N Star، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم، ومن المقرر تشغيل الغسالة في دور العرض قريبا

 

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