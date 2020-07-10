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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 12:48 م

القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط مخبأ للعتاد في الأنبار

الاستخبارات
ألقت وكالة الاستخبارات القبض على ثلاثة ارهابيين وضبطت مخبأ للعتاد في الأنبار.
وذكر بيان لوزارة الداخلية  ان مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ثلاثة ارهابيين كانوا يرمون تنفيذ هجمات ارهابية في جزيرة الخالدية في الانبار حيث عمل الإرهابيون الثلاثة وهم “ابو حفص و ابو انس و ابو طارق” في مايسمى ولاية العراق قاطع الفلوجة بصفة عسكريين وتدربوا في احدى معسكرات داعش، وهربوا بعد تحرير المناطق وعادوا لتنفيذ عمليات إرهابية وهم من الخلايا النائمة.
واضاف البيان انه تم ضبط مخبأ للعتاد احتوى على 24 قذيفة كاتيوشا وقنابر هاون مختلفة الانواع وعتاد مختلف الانواع  في جزيرة الخالدية، كانوا يرمون استخدامها لعملياتهم الإرهابية.
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أخر تعديل: الجمعة، 10 تموز 2020 01:06 م
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