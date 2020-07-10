تحذير أممي من أزمة مياه عراقية بتأثيرات سلبية أمنية واقتصادية

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من ازمة مياه معقدة في العراق قد تسبب نزوحاً جديداً للسكان، حيث يتناقص المدخول من نهري دجلة والفرات، وهو من مصادر المياه الرئيسية في العراق .

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن العراق يعاني أزمة مياه معقدة من المتوقع أن تستمر وقد تكون لها آثار على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، بما في ذلك تحركات السكان.

ففي تموز 2019، حددت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق 21،314 نازحًا داخليًا من المحافظات الوسطى والجنوبية الذين نزحوا بسبب نقص المياه المرتبط بارتفاع نسبة الملوحة أو تفشي الأمراض المنقولة بالمياه.

يتناقص المدخول من نهري دجلة والفرات - مصادر المياه الرئيسية في العراق - بمعدل غير مسبوق وفي الوقت نفسه، يؤدي تغير المناخ إلى زيادة متوسط درجات الحرارة وخفض هطول الأمطار السنوي ، مما يتسبب في المزيد من التحديات في جميع أنحاء المنطقة. لا يزال خطر التهجير الناجم عن نقص المياه للسكان في العراق مرتفعاً بسبب تدهور كمية ونوعية المياه المتاحة.

ونشرت المنظمة الدولية للهجرة في العراق وديلتاريس ، وهي معهد مستقل للبحث التطبيقي في مجال المياه وتحت السطح ، تقريرًا جديدًا - كمية المياه ونوعية المياه في وسط وجنوب العراق: تقييم أولي في سياق مخاطر النزوح - يركز على فهم الاختلافات في كمية المياه ونوعية المياه في المحافظات الوسطى والجنوبية على مدى العقدين الماضيين.

وأضاف، أن ندرة المياه هي أحد التهديدات الرئيسية للمجتمعات الزراعية. قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق ، جيرارد وايت، أن العوامل البيئية هي من بين محركات النزوح وشهدت ذلك في محافظات مثل ذي قار والبصرة والنجف وكربلاء. "إن الأدلة المقدمة في هذا التقرير يمكن أن تفيد الإجراءات المستقبلية للتخفيف من أزمة المياه التي تلوح في الأفق ، والتي من شأنها أن تجعل المجتمعات الضعيفة أكثر عرضة للخطر".

يقدم التقرير نظرة ثاقبة للسنوات القادمة ، وتوصيات رئيسية للتخفيف من أزمة المياه ، على أساس تحليل استكشافي قائم على النموذج.

وبصفتها عضوًا في شراكة المياه والسلام والأمن ، تهدف Deltares إلى تحسين توافر بيانات ومعلومات المياه للمساعدة في منع أزمات المياه".

قالت كارين ميجر ، باحثة أولى في Deltares، "لقد أتاح لنا العمل مع المنظمة الدولية للهجرة الفرصة لتكييف تحليلنا لاحتياجات المعلومات للوقاية من النزوح المتعلق بالمياه والاستجابة له وتحسين دعم القرار في هذا المجال."

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ودلتاريس أيضًا أداة Web Risk Risk Webtool ، وهي أداة تفاعلية على الويب توفر نظرة ثاقبة للتغيرات في كمية المياه ونوعية المياه بمرور الوقت في المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق. باستخدام البيانات من السنوات الماضية ، فإنه يستكشف تأثير سيناريوهات مختلفة لإدارة المياه ، وتغير المناخ ، وفعالية التدابير للتخفيف من هذه التغييرات.

تقدم الأداة سيناريوهات خط الأساس وإدارة المياه وتغير المناخ ، حيث يعرض كل منها سلسلتين من الخرائط التفاعلية حول توفر المياه في الماضي والمستقبل وجودة المياه.

أجريت هذه الدراسة كجزء من جهود المنظمة الدولية للهجرة لفهم الهجرة القسرية بشكل أفضل نتيجة للعوامل البيئية ، وصياغة استجابات أكثر فعالية. في العراق ، يعد هذا المشروع خطوة أولى نحو التأهب والاستجابة بشكل أفضل - صمم من قبل ومن أجل السكان المستضعفين الذين قد يواجهون احتمالية صعبة للهجرة المناخية.

تم تمويل الدراسة من قبل مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. تم تمويل عمل دلتاريس في إطار شراكة المياه والسلام والأمن من قبل وزارة الشؤون الخارجية في مملكة هولندا.