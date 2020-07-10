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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 12:38 م

الذهب يتجه نحو الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي

الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه أسعار المعدن النفيس صوب تسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكورونا في أمريكا في تعزيز الشهية على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول أونصة الذهب في العقود الآجلة عند 1805 دولارات، بارتفاع طفيف نسبته 0.08% عن سعر التسوية السابق.
فيما سجلت عقود الذهب الفورية تراجعا بنسبة 0.20% إلى 1799.99 دولار للأونصة.
وارتفع الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام، إذ غذت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن، مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات، عند 1817.71 دولار، والتي سجلها الأربعاء.
وجرى الإعلان عن أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد لأي دولة منذ بداية الجائحة في الصين العام الماضي.

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