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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 12:29 م

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مواجهة ألافيس بالليجا

ريال مدريد

يلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الجمعة، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد، عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد، بينما غاب مارسيلو، ناتشو فرنانديز، سيرجيو راموس وداني كارفاخال من خط الدفاع، إلى جانب خاميس رودريجيز ولوكا يوفيتش.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيخوض مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: ميندي - ميليتاو - فاران - فاسكيز
الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس
الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا برصيد 77 نقطة، أما ديبورتيفو ألافيس يأتي في المركز الـ 17 برصيد 35 نقطة.

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