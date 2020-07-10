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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 10 تموز 2020 12:19 م

الحكيم للسفير البريطاني: "عراقيون" يهدف إلى دعم الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة

الحكيم والسفير البريطاني

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن "تحالف عراقيون" يهدف إلى دعم الدولة ومسارها وإعادة الثقة بالعملية السياسية ومكافحة الفساد والعمل على إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم بحث مع سعادة السفير البريطاني في بغداد ستيڤن هايكي مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وأزمة كورونا وسبل مواجهتها على جميع الأصعدة، وشهد اللقاء شهد استعراض مستجدات الوضع السياسي في العراق والاستحقاقات والتحديات القادمة".

وبين الحكيم، بحسب البيان، "تحالف "عراقيون يهدف إلى دعم الدولة ومسارها وإعادة الثقة بالعملية السياسية ومكافحة الفساد والعمل على اجراء الانتخابات المبكرة"، مجددا التأكيد على رؤيته لحل المشاكل العالقة بين جميع الأطراف عبر الحوار والبحث عن المساحات المشتركة".

وعن جائحة كورونا، أشار الحكيم الى "ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب للخروج من هذه الازمة".

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