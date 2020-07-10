الاندية العراقية مستثناة من شروط التراخيص للموسم المقبل



وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على استثناء الاندية العراقية من شروط التراخيص للموسم المقبل 2020/2021 بسبب ظروف جائحة كورونا.



وقال رئيس لجنة التراخيص حسين فلامرز :" ان الهيئة التطبيعية، من خلال امين السر محمد فرحان، خاطبت الاتحاد الآسيوي لاستثناء اندية الدوري الممتاز من شروط التراخيص، بشرط تطبيق نظام التراخيص على الاندية التي ستشارك في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".



واضاف فلامرز :" بالرغم من اعفاء الاندية العراقية من التراخيص للمشاركة في الدوري المحلي، لكن يتوجب على كل نادٍ تقديم وثائق معايير التراخيص الخمسة، وحسب الاصول والضوابط من اجل اكمال متطلبات المشاركة في الدوري، وحفاظاً على السمات الاحترافية لكرة القدم".



ف.ا