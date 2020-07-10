العراق ينال ستة اوسمة "اون لاين" في الملتقى العربي للقوس والسهم



حصل العراق على ستة اوسمة في ملتقى الاندية العربية بالقوس والسهم للجنسين، والذي جرت منافساته محلياً، كلّ في بلاده، بالنقل والمشاهدة الحيّين (online)، بسبب جائحة كورونا.



وحصد لاعبو العراق ثلاثة أوسمة ذهبية ووساما فضيا واحدا ووسامين برونزيين.



وحققت لاعبة نادي التاجي فاطمة سعد وساماً ذهبياً تاركة الفضة لمنافستها المصرية ، فيما نالت شقيقتها رند سعد وساماً ذهبياً أيضاً لتترك الفضة لمنافستها السورية.



وحقق لاعب نادي الخطوط عبدالله فيصل الوسام الذهبي الثالث للعراق متفوقاً على لاعب مصري ، فيما احرز لاعب نادي التاجي اسحق ابراهيم الوسام الفضي الوحيد للعراق.



وجاء الوسامان البرونزيان للعراق باقواس نادي الخطوط عن طريق اللاعبة نبراس حميد وشقيقها وليد حميد.



ف.ا