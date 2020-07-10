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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 11:36 ص

للعرسان فقط ... المدينة السياحية في الحبانية تعيد فتح ابوابها

الحبانية

اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي عن اعادة فتح المدينة السياحية في الحبانية شرق مدينة الرمادي ، لمراسم الزواج ، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ فرض اجراءات كورونا .

وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان محافظ الانبار رئيس خلية الازمة علي فرحان الدليمي ، وافق على اعادة فتح المدينة السياحية في الحبانية ، التي تعد من اهم المرافق السياحية في المحافظة ، لمراسم الزفاف فقط ، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ بدء سريان فرض حظر التجوال الصحي في عموم مدن المحافظة ".

واضاف :" ان شروط الدخول الى المدينة السياحية ان تكون لمراسم الزفاف  بسيارة العريس ترافقها سيارة اخرى فقط ، ولا يسمح لاكثر من هذا العدد ، فضلا على ان ادارة المدينة السياحية لا تستقبل سوى العرسان الجدد الذين يرومون حجز دور لهم في المدينة السياحية ".

واشار الدليمي الى :" ان ادارة  المدينة السياحية في الحبانية استغلت فترة فرض حظر التجوال الشامل في اعادة اعمار وتأهيل المدينة ".

ف.ا

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