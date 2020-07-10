خشان : الانتخابات المبكرة "اكذوبة سياسية" تعكز عليها الكاظمي !



اكد النائب المستقل باسم خشان :" ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك نوايا حقيقية لاجراء الانتخابات المبكرة ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الانتخابات المبكرة اكذوبة سياسية حاول الكاظمي التعكز عليها لاقناع الشارع الغاضب من العملية السياسية" ، لافتا الى :" ان قانون الانتخابات لم ينجز حتى الآن ، وبهذه الاحوال لا يمكن اجراء الانتخابات ".



واضاف :" ان حكومة الكاظمي غير قادرة على اجراء الانتخابات المبكرة ولا حتى الانتخابات الاعتيادية ، في ظل عدم اكمال القانون الجديد "، مبينا :" ان ظروف كورونا تسببت بعدم انعقاد جلسات البرلمان ، وهذا الامر سيؤثر على اكمال القانون ".



ف.ا