بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 11 تموز 2020
آخر الأخبار
محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف انتشال جثة شاب غريق من دجلة شمالي العاصمة بغداد وفاة النائبة غيداء كمبش بعد إصابتها فايروس كورونا خبير اقتصادي : هذا ما سببته منافذ الاقليم من خسائر للمزارعين ... ياور يوضح محاور الاجتماع بين وزارتي الدفاع والبيشمركة خبير امني محذرا : تركيا تسعى لاحتلال الموصل وكركوك اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك إحباط هجوم صاروخي جديد على المنطقة الخضراء وسط بغداد بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 11:28 ص

لجنة الاقتصاد تحدد اربع خطوات لاستعادة الاموال المنهوبة من العراق

أحمد حمة رشيد

حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  اربع خطوات مهمة لاعادة الاموال المنهوبة من العراق بعد 2003.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح صحفي :" ان استرداد الاموال المنهوبة يحتاج الى عدة عناصر ، اولها الهيئة القضائية في حكومة كل من بغداد واقليم كردستان، والثاني  تشريع قانون يقضي بحجز الاموال التي نهبت بعد عام 2003 وارجاعها لخزينة الدولة، ثالثاً التعاون مع نظام "سويفت" العالمي للكشف عن الجهة التي ذهبت اليها الاموال المنهوبة واين استقرت ولصالح من تم استثمارها ".

واضاف رشيد :" ان استرجاع  الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة يحتاج كذلك الى تعاون وتنسيق بين بغداد وكافة الدول الموجودة فيها اموال للعراق"، مبيناً :" ان جميع محاولات الحكومة لاسترجاع الاموال المنهوبة منذ اكثر من 17 عاما خجولة ولم ترق الى حجم الكارثة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اليوم".

وحول حجم الاموال التي نهبت من العراق بعد 2003 وحتى الآن، اكد رشيد :" ان  العراق لا يمتلك ارقاما دقيقة عن حجم الاموال المنهوبة".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمد قاسم

محمد قاسم مع الشرطة .. رسميا 10 تموز 2020 06:43 م

قيادة شرطة النجف

الشرطة النهرية تنقذ امرأة حاولت الانتحار في نهر الفرات بالنجف 10 تموز 2020 06:41 م

حقل مجنون

اندلاع حريق في حقل نفطي شمال شرق محافظة كركوك 10 تموز 2020 04:13 م

الإنترنت

بدءاً من غد.. إيقاف خدمة الإنترنت في كردستان 10 تموز 2020 03:42 م

كورونا في العراق

النجف تسجل 194 إصابة جديدة بفايروس كورونا 10 تموز 2020 03:21 م

مصرف-الرافدين-380x214

وأشخاص 10 تموز 2020 01:42 م

الصحة النيابية

الصحة النيابية تقدم مقترحاً بشأن طلبة السادس الإعدادي 10 تموز 2020 01:26 م

صحة واسط

صحة واسط: تسجيل 496 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 تموز 2020 12:59 م

التعليقات