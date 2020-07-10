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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 10 تموز 2020 11:26 ص

الامن النيابية : تركيا لم تحترم حسن الجوار .. وحكومتا بغداد واربيل "ضعيفتان"

بدر الزيادي

وصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بـ” الضعيفتين” لعدم اتخاذ اي اجراءات بحق الانتهاك التركي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي :" ان صمت الحكومة وعدم قيام الاقليم بصد التوغل التركي ومنعه من استخدام الاراضي العراقية لضرب حزب العمال ، يدلان على ضعف الحكومة" ، مبينا :" ان القوات التركية لم تحترم قواعد حسن الجوار والاعراف الدولية ".

واضاف :" ان  استمرار التوغل التركي حتى اليوم واقامة الثكنات العسكرية ، امر مرفوض لا يمكن السكوت عنه "، داعيا  الى عقد حوار رسمي بين بغداد وانقرة لمناقشة الاعتداءات المتكررة.

ف.ا

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